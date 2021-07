Geschäfte in Straelen : „Weltladen“ ist zum Straelener Markt umgezogen

Straelen Vom kleinen Markt ist der „Weltladen“ Straelen an den großen Marktplatz der Blumenstadt gewechselt. Möglich machte es das „Sofortprogramm Innenstadt“.

Ein weiteres Ladenlokal in der Straelener Innenstadt wurde mit Unterstützung des „Sofortprogramms Innenstadt 2020“ neu vermietet. Am 1. Juli hat der „Weltladen“ der katholischen Pfarrgemeinde St. Peter und Paul am Markt 21 im ehemaligen Zigarrenhaus Worring neu eröffnet. Bürgermeister Bernd Kuse gratulierte dem Kirchenvorstandsmitglied Hans Jacobs und Marie-Anne Trie­nekens stellvertretend für das gesamte Verkaufsteam im Beisein von Eigentümer Fritz Worring zur Neueröffnung.

Die Stadt Straelen freut sich, dass das „Sofortprogramm Innenstadt 2020“ gut angenommen wird. Sowohl Start-Ups als auch Eigentümer von Leerständen oder von Leerstand bedrohten Ladenlokalen können sich bei weiteren Fragen zum Sofortprogramm und für weitere Informationen an Kathrin Germes von der Stadt Straelen unter der Telefonnummer 02834 702427 oder per Mail an Kathrin_Germes@straelen.de sowie an Wirtschaftsförderer Uwe Bons unter Telefon 02834 702210 oder Uwe_Bons@straelen.de wenden.