Corona im Kreis Kleve : Mehr als 2600 Menschen bei Sonderaktion geimpft

Kreis Kleve Bis Ende der Woche gibt es noch Impfmöglichkeiten ohne Termin in Städten und Gemeinden. Der Kreis Kleve hat neue Zahlen veröffentlicht.

(lukra) Seit Donnerstag vergangener Woche werden in den Städten und Gemeinden des Kreises Kleve nacheinander Impfungen durch mobile Teams angeboten. Bis Montag, 19. Juli, konnten dabei immerhin insgesamt 1376 Menschen geimpft werden. Angaben aus dem Kreishaus zufolge entfallen 102 auf Rheurdt, 259 auf Straelen, 124 auf Rees, 211 auf Kevelaer, 293 auf Goch, 190 auf Emmerich, 108 auf Kerken und 89 auf Wachtendonk. Die Impfungen in den weiteren Kommunen folgen bis zum Ende dieser Woche. So zum Beispiel am Mittwoch, von 15 bis 19 Uhr im Bürgerhaus Kranenburg, Mühlenstraße 7, am Donnerstag von 15 bis 19 Uhr in der Turnhalle Schnebbenbaum, Honigsberg 32 und in Issum in der St-Nikolaus-Grundschule, Weseler Straße 54, sowie am freitag von 15 bis 19 Uhr in der Stadthalle Kleve, Lohstätte 7.