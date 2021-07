Freizeit in Wankum : Neue Boule-Bahn auf dem Dorfplatz Wankum

Freizeit in Wankum

Bürgermeister Paul Hoene, Franz-Josef Delbeck, Franz-Willi Flocken, Sonja Dellen, Christa Strumpen, Hermann Thyssen und Karl-Heinz Druyen (v.l.) an der Boule-Bahn. Foto: Strumpen

Wankum Der Wunsch vieler Wankumer nach einer neuen Attraktion auf dem Dorfplatz ist in Erfüllung gegangen. Dort kann jetzt Boule gespielt werden.

Die lang geplante Boule-Bahn in Wankum ist jetzt eingeweiht worden. Neben Bürgermeister Paul Hoene, Sonja Dellen von der Volksbank , Garten- und Landschaftsbauer Hermann Thyssen und dem Heimatbund-Vorstand waren auch viele Vereine vor Ort. Der Boule-Club Blaue Lagune hat die Bahn eingeweiht. Das Café Flocken hat sich bereit erklärt, ein Boule-Kugel-Set zu verwalten. Diese Sets können gegen Pfand ausgeliehen werden.

Der Dorfplatz in Wankum ist das Zentrum des Ortes. Um ihn zu einem regelmäßigen Treffpunkt zu machen, wurde der Wunsch nach einer Boule-Bahn an den Heimatbund geäußert. Karl-Heinz Druyen, der ehemalige Vorsitzende des Heimatbundes, hat sich gemeinsam mit der Gemeinde Wachtendonk und den Vereinen für die Umsetzung des Projektes eingesetzt. Durch die Unterstützung von ortsansässigen Firmen, wie Garten- und Landschaftsbau Dirk und Hermann Thyssen und Gartenbau Guido Pelz, konnte ein Platz für Treffen geschaffen werden. Die Firma Bedachungen Rathmakers fertigte das Schild mit Zählfunktion an.