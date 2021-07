Gelderland sammelt Spenden : Hilfe für die Flutopfer geht weiter

Die DLRG Walbeck ist mit dem Boot in dem von der Flut besonders schwer getroffenen Ortsteil Bessem in Erftstadt unterwegs, um den Menschen zu helfen. Foto: DLRG

Gelderland Die Unterstützung aus der Region für die Krisengebiete ist weiter groß. Es werden Spenden gesammelt und verschiedene Aktionen gestartet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Latzel, Dirk Weber und Volker Himmelberg

Die Welle der Hilfsbereitschaft aus dem Gelderland für die Flutopfer reißt nicht ab. Zahlreiche Initiativen, Unternehmen und Verbände sind aktiv geworden.

Die katholische Kirchengemeinde St. Maria Magdalena Geldern ruft zu einer Spendenaktion aufgrund der verheerenden Flutkatastrophe auf. In allen Gottesdiensten in den acht Ortschaften der Gemeinde wird am kommenden Wochenende, 24. und 25. Juli, zugunsten der Flutopfer eine Sonderkollekte abgehalten. Das Geld ist für die katholische Kirchengemeinde St. Gertrud in der besonders betroffenen Ortschaft Schuld in Ahrweiler bestimmt. Die Verantwortlichen vor Ort hatten um finanzielle Hilfe gebeten. Spenden können auch direkt auf das Konto der Kirchengemeinde St. Maria Magdalena eingezahlt werden: Sparkasse Geldern, Iban: DE41 3205 0000 0323 1322 09. Spendenquittungen sind möglich.

Kreisbrandmeister Reiner Gilles hat die Sammelaktion in der Zentrale des DRK in Veert koordiniert. Foto: Stadt Geldern Foto: Stadt Geldern

Zu einem Benefizkonzert in dem Restaurant „Lindenstuben“ in Geldern, Stauffenbergstraße 37, lädt am Freitag, 23. Juli, 20 Uhr, das Schlager- und Partyduo „2 make music“ (Sabine und Norbert Linßen) ein. Der Eintritt beträgt zehn Euro. Wirt Egbert Groterhorst hat angekündigt, die kompletten Einnahmen zu spenden. Außerdem soll es ab 19 Uhr ein Buffet für 15 Euro pro Person geben. Davon sollen ebenfalls fünf Euro an die Opfer der Flutkatastrophe gespendet werden. Einlass in die Lindenstuben ist ab 18 Uhr.

Tonnenweise Schlamm auf der A1 bei Erftstadt. Foto: Feuerwehr



Die Spielerinnen und Spieler von Grün-Weiß Vernum hatten sich ursprünglich am vergangenen Freitag zum Training treffen wollen. Doch kurz zuvor hatten die Kicker vom Aufruf der niederländischen Gemeinde Velden erfahren, möglichst viele Helfer zur Sicherung der Dämme im grenznahen Dorf zu aktivieren. Kurzerhand machten sich 30 Helfer auf den Weg, füllten vor Ort fleißig Sandsäcke und errichteten provisorische Dämme.



Auch die Fußballer von Viktoria Winnekendonk zeigten sich solidarisch. Am Samstag startete vor Edeka Brüggemeier die Waffel-Verkaufsaktion, deren Erlös einen Teil der Finanzierung des neuen Kunstrasenplatzes im Viktoria-Sportpark beisteuern soll. Insgesamt 19 Wochen lang sind die Waffelbäcker des Vereins jeweils samstags von 11 bis 14 Uhr vor Ort. Das Geld spendet der Verein an die Opfer der Hochwasser-Katastrophe.

Die Flutkatastrophe hat nicht nur Menschen, sondern auch viele Tiere als Opfer zurückgelassen. Der Bund Deutscher Tierfreunde hat einen Transporter mit Tierfutter sowie anderen Hilfsgütern für Vierbeiner auf den Weg in das Katastrophengebiet geschickt. Die tierischen Hilfsgüter werden zentral bei der Spedition Klümpen in Straelen gesammelt und zu einem großen Hilfstransport zusammengefasst, damit nicht zu viele kleine Hilfstransporte dort ungeplant eintreffen. Die Hilfsgüter sollen vor Ort koordiniert an bedürftige Tierhalter weitergeleitet werden. Bei Bedarf könnten zudem heimatlos gewordene Tiere auch in der Tierherberge Kamp-Lintfort oder auf dem Gnadenhof in Weeze untergebracht werden. Bislang gab es allerdings noch keine Anfragen dafür.

Auch der Tierfutterhersteller Mera aus Kevelaer hat gespendet. Man brachte 1,2 Tonnen Hunde- und Katzenfutter in das Krisengebiet. „Ende der Woche erreichte uns ein Hilferuf von der Ahr, dass in den Notunterkünften das Futter für die geretteten Hunde und Katzen knapp zu werden drohte. Für uns war klar: Wir wollen sofort aktiv werden und den Betroffenen und ihren Tieren helfen“, so Geschäftsführer Martin Spengler. „Zwei unserer Kollegen machten sich auf den Weg zum Verteilerzentrum in der Nähe von Schuld, um hier eine Wagenladung Hunde- und Katzennahrung abzugeben.“ Auch in den kommenden Wochen sollen weitere Futterpakete von Mera an betroffene Tierhalter und Tierheime in den Katastrophengebieten verteilt werden. „Hierfür werden wir mit unseren Partnern und Tierschutzorganisationen zusammenarbeiten, um so eine gute Koordination der Hilfslieferungen gewährleisten zu können“, so Alexander van de Kamp-Fries, der bei Mera für Spendenaktionen zuständig ist.