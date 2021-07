Aktion in Straelen : Weitere 20.000 Euro für die Straelen-Card

Straelen Innerhalb von vier Wochen war der Fördertopf für den digitalen Einkaufsgutschein ausgeschöpft. Die Stadt stockt jetzt in Absprache mit dem Rat auf.

Überrascht vom Erfolg der Straelen-Card sind die Unternehmergemeinschaft „Aus Straelen“ und die Stadt Straelen. Der Fördertopf für den Starter-Bonus des neuen digitalen Einkaufsgutscheins in Höhe von 30.000 Euro war innerhalb von vier Wochen ausgeschöpft. Umso größer ist die Freude, dass es mit dem 20-prozentigen Starter-Bonus noch nicht vorbei ist. Denn Bürgermeister Bernd Kuse hat den Fördertopf in Absprache mit den Fraktionen des Straelener Rats um weitere 20.000 Euro aufgestockt. Somit ist der Mehrwert noch einige Wochen für die Käufer der Straelen-Card erhältlich. In diesem Zeitraum werden dann bis zu 300.000 Euro als finanzielle Mittel für die Straelener Unternehmen am Ort gebunden.