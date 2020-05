Alltagsmensch in Straelen : „Hannes“ ist zurück an der Kreuzrinne

Straelen Der Schütze Johannes, einer der beliebten Alltagsmenschen in Straelens Innenstadt, war im Januar beschädigt worden. Nun ist die Betonfigur repariert und steht wieder an ihrem alten Platz.

Am 12. Januar war der Alltagsmensch „Johannes, der Schütze“ an der Kreuzrinne mutwillig beschädigt worden. Glücklicherweise konnten die „Verletzungen“ jedoch versorgt werden. Zum Schutz vor einem erneuten Sturz hat der Baubetriebshof der Stadt Straelen vor der Rückkehr von „Hannes“ an seinen angestammten Platz ein Betonfundament gegossen, sodass der sichere Stand des Alltagsmenschen nun gesichert ist. Seit kurzem grüßt der Schütze wieder die Bürger und Besucher, die den zentralen Schnittpunkt in der Innenstadt passieren. Die Bürgerwindpark Gelderland GmbH hat freundlicherweise für den Transport und den neuen sicheren Stand gesorgt. Bernd Wienhofen, ein Vertreter der GmbH, übernahm sogar persönlich einen der „Krankentransporte“. Doris Bonnes-Valkyser vom Verein „L(i)ebenswertes Straelen“ und Uwe Bons von der Straelener Wirtschaftsförderung freuen sich über das Engagement und die Unterstützung aus der Straelener Bevölkerung und danken für die unkomplizierte Hilfe, die maßgeblich zur „Genesung“ von Hannes beigetragen hat.