Firma Baak aus Straelen : Als Aufmerksamkeit 25 Blumengrüße gestiftet

Straelen Mit einer guten Tat sorgt das Straelener Unternehmen Baak bei einigen Menschen für viel Freude. Statt der üblichen Rabattaktion für seine Produkte nahm der Sicherheitsschuhhersteller die Corona-Pandemie zum Anlass, den derzeit vielerorts auftretenden Sorgenfalten mit Blumensträußen zu begegnen. Waren ursprünglich 15 Sträuße ausgelobt, konnten nun alle 25 Teilnehmer der Aktion einen von Baak gesponserten Blumengruß verschenken.

Kurz vor Ostern startete Baak einen Aufruf: Dem Unternehmen sollte eine Person genannt werden, die gerade jetzt eine kleine Aufmerksamkeit besonders verdient habe. Egal ob Familienangehörige oder Mitarbeiter, Menschen in Berufen, die im Moment extrem stark beansprucht werden, Freunde in Quarantäne, helfende Nachbarn, Kinder betreuende Eltern oder andere, denen ein Dankeschön zukommen oder einfach eine Freude bereitet werden sollte. Unter allen Vorschlägen wollte Baak 15 Blumensträuße im Wert von jeweils 25 Euro verlosen und im Namen der Teilnehmer an die betreffende Person versenden lassen. Nun entschloss sich Baak dazu, alle 25 Teilnehmer zu Gewinnern zu machen. „Die Aktion hat uns selbst richtig Spaß gemacht, so dass wir den Gewinnerkreis gern erweitert haben. Jetzt können sich alle Teilnehmer freuen und die Beschenkten ebenso“, sagt Ingo Grusa, Geschäftsführer von Baak. Zudem habe man mit der Aktion den Einzelhandel vor Ort unterstützt. Die Sträuße werden in diesen Tagen über das Straelener Blumengeschäft Gatzweiler versendet. „Wir halten einfach alle zusammen“, sagt Grusa.