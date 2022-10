Auftakt zur Fairen Woche im Weltladen : Einblicke in fairen und ökologischen Kaffeeanbau

Geldern Im Rahmen der Fairen Woche des Weltladens Geldern fand mit der VHS ein Vortrag statt. Jolver Mendoza von der Kooperative in Nicaragua und Jens Klein, Kaffeeimporteur und Lieferant des „De Geldersche Landlebenkaffees“ waren zu Gast.

Jens Klein, Kaffeeimporteur und Lieferant des „De Geldersche Landlebenkaffees“, und Jolver Mendoza Hernandez aus Nicaragua vom Kooperativenverband UCA Minaflor waren zu Gast in Geldern. Bei einem Vortrag in der VHS, die in Kooperation mit dem Weltladen durchgeführt wurde, beleuchteten sie den fairen und ökologischen Kaffeeanbau in Nicaragua, die Vorteile einer Kooperative gegenüber dem Zwischenhandel und die Transportwege der Kaffeebohnen. Darüber hinaus stellten sie ein neues Modell hinsichtlich des Kaffeeeinkaufs im Sinne des „solidarischen Prinzips“ vor. Per Film stellte Jens Klein die von ihm gegründete Genossenschaft Café Chavalo vor, die es sich zur Aufgabe macht, den fairen Handel von Kaffee aus Nicaragua nicht nur zu fördern, sondern darüber hinaus in vielfältiger Weise die partnerschaftliche Teilhabe der Kleinbauern und Produzenten zu stärken. So werden nicht nur garantierte Lieferverträge und Mindestpreise mit Prämien (bis zum dreifachen des Weltmarktpreises) gezahlt, sondern auch Unterstützung im biologischen Anbau, in der nachhaltigen Bewirtschaftung und bei der Weiterverarbeitung geleistet. Auf diese Weise werden die Lebensbedingungen der Familien in jeder Hinsicht verbessert. Zudem erlauben die extra bezahlten Prämien die Errichtung zum Beispiel von Schulen und die Verbesserung der Infrastruktur der dörflichen Gemeinschaft. Klein erklärte aber auch, dass nicht die vollständige Kaffeebohnenernte unter Fairtrade-Bedingungen exportiert werden könne; dass aber bis zu 65 Prozent des Kaffees des Kooperativenverbandes UCA Minaflor fair gehandelt werde.