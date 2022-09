Fairtrade-Stadt Geldern : Auf dem Weg zur fairen Kita

Dass der Weg zur Zertifizierung als „FaireKITA“ in der Bildungspraxis gut umzusetzen ist, erfuhren Teilnehmerinnen aus verschiedenen Gelderner Kitas im Rahmen einer VHS-Info-Veranstaltung von der Referentin Jana Heermann. Beteiligt waren Erzieherinnen aus Tageseinrichtungen unterschiedlicher Trägerkonstellationen: (v.l.) Jana Heermann (Projektassistentin „FaireKITA“), Susanne Beller (Kita Rodenbusch), Vera Specker (Kita St. Adelheid / Kita St. Georg), Martina Wolters (Kita Rodenbusch), Fabia Zapf und Andrea Stratmann (Kita Drachenhöhle), Janine Bünning (Waldorf Kita), Luisa Hoenselaar (Kita Arche Noah). Foto: Karl-Heinz Pasing

Geldern Die Steuerungsgruppe Fairtrade-Stadt Geldern möchte Kindertagesstätten zeigen, wie sie schon den Jüngsten die globalisierte Welt näher bringen und Nachhaltigkeit leben können.

Das Projekt „FaireKITA“ in Geldern nimmt weiter Fahrt auf. 2013 vom Netzwerk der Fairen Metropole Ruhr ins Leben gerufen, hat sich die Steuerungsgruppe Fairtrade-Stadt Geldern der Initiative angeschlossen mit dem Ziel, Bildung für nachhaltige Entwicklung und fairen Handel langfristig zu etablieren. Nachdem sich Erzieherinnen aus unterschiedlichen Gelderner Tageseinrichtungen bereits über die Grundlagen zur Zertifizierung als „FaireKITA“ in einer Gemeinschaftsveranstaltung der Volkshochschule (VHS) Gelderland und der Fairtrade-Stadt Geldern informiert haben, werden jetzt von den Veranstaltern Bildungsmodule für die Praxis vorgestellt.

Die evangelische Kita Vluyn gehört schon seit 2014 zu den anerkannten Einrichtungen. Auf Initiative der Steuerungsgruppe Geldern wird die Leiterin der Einrichtung, Susanne Krämer-Warda, exemplarisch einige Bildungsmodule vorstellen, beispielsweise zu den Themen „Alles Banane“ oder „Reise eines T-Shirts“. Die eingesetzten Materialien zu verschiedenen Themen können die Teilnehmenden praxisnah kennenlernen. Die Projektstelle FaireKITA in Hagen bietet Materialien zum Ausleihen unter anderem auch für die Bildungsmodule „Wächst Schokolade auf Bäumen“, „Der faire Fußball“ oder „Orangensaft“ an.

Die evangelische Kita Vluyn wurde bereits mehrfach erfolgreich rezertifiziert und erhielt 2019 von der Stadt Neukirchen-Vluyn die Auszeichnung „Klimahelden“. Leiterin Susanne Krämer-Warda erläutert: „Bei uns lernen die Kinder spielerisch und mit allen Sinnen die globalisierte Welt kennen, und Nachhaltigkeit vor Ort zu leben. Sie lernen bei uns Zusammenhänge kennen, die ihr Weltverstehen und ihr Gerechtigkeitsempfinden schärfen. Unsere Kitakinder erarbeiten Projekte, die den fairen Handel thematisieren, und natürlich hat der faire Gedanke längst Einzug in unseren Kita-Alltag gehalten. So gibt es beispielsweise fair gehandelte Produkte wie Tee, Kaffee, Kakao , Saft, Bananen, faire T-Shirts und Bälle bei uns.“

Die Veranstaltung „Auf dem Weg zur fairen Kita – Beispiele aus der Bildungspraxis der evangelischen fairen Kita Vluyn für pädagogische Fachkräfte“ findet am Donnerstag, 15. September, von 17 bis 18.30 Uhr in der VHS, Kapuzinerstraße 34, in Geldern statt und ist auch offen für Kindertageseinrichtungen, die die Info-Veranstaltung nicht besucht haben.