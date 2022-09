Angebote in der Wallfahrtsstadt : Tag des Kaffees wird in Kevelaer begangen

Wie ließe sich der Tag des Kaffees wohl besser feiern, als mit einer schönen Tasse Kaffee? Wer also den Tag des Kaffees feiern will, ist in Kevelaer auf jeden Fall gut aufgehoben. Foto: Stadt Kevelaer

Kevelaer Traditionell gehören die Cafés zur Wallfahrtsstadt dazu. Dem koffeinhaltigen Getränk wird ein eigener Tag gewidmet. Die Gelegenheit einen Blick auf die Geschäfte zu werfen, die das Produkt besonders im Fokus haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine Tasse Kaffee gehört für viele zum Start in den Tag einfach dazu. In Deutschland werden durchschnittlich 169 Liter Kaffee pro Person im Jahr konsumiert. Am 1. Oktober wird das beliebteste Heißgetränk der Deutschen mit dem internationalen Tag des Kaffees gefeiert. Kevelaer feiert mit. Denn das Tourismusbüro der Stadt ist überzeugt, dass die Wallfahrtsstadt für Kaffeeliebhaber einiges zu bieten hat. „ Mit seinen vielen traditionsreichen Cafés hat Kevelaer sicherlich auch dazu beigetragen, Kaffee zum beliebtesten Getränk der Deutschen zu machen“, meinen die Verantwortlichen dort. So reicht die Geschichte des „Cafés Nederkorn“ direkt am Kapellenplatz weit über 150 Jahre zurück.

Im „Kevelaerer Kaffeehaus“ am Roermonder Platz auf der Ecke zur Hauptstraße wurden schon 1850 die ersten Speisen und Getränke angeboten. Auch das „Café Heilen“ in der Hauptstraße kann auf eine lange Tradition zurückblicken und ist bei den Gästen beliebt. Ebenfalls in der Hauptstraße befindet sich das „Café Zum Lindenbaum“, das seine Gäste unter anderem mit Kaffee verwöhnt. Kaffee gibt es natürlich auch im „Antik Café“ in der Busmannstraße.

Aber es gibt in Kevelaer auch Cafés, die noch nicht so lange existieren, wie zum Beispiel das „Café Klatsche“ am Luxemburger Platz, das „Café Teeblatt“ in der Busmannstraße oder die „Confiserie Genussmomente“ in der Hauptstraße. Diese Vielzahl an Cafés in der Kevelaerer Innenstadt ist darauf zurückzuführen, dass Kevelaer als Wallfahrts- und Tourismusort schon immer ein beliebtes Besuchsziel war.