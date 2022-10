Kabarett : Nessi Tausendschön seit 30 Jahren im Zenit

Geldern Die Künstlerin präsentiert in der Tonhalle Geldern alte Kracher und neue Nummern. Es begleitet sie er Gitarrist William Mackenzie.

Menschen wollen lachen, sich amüsieren, den Alltag vergessen. Und genau das ist, was auf den Kabarett-Bühnen im besten Fall passiert. Mit Nessi Tausendschön und ihrem Best-of-Kabarett-Programm „30 Jahre Zenit“ startet der Kunstverein Gelderland am Samstag, 29. Oktober, ab 20 Uhr in der Tonhalle in Geldern (Boeckelter Weg 2) in die neue Wintersaison.