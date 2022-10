Wohltätigkeit : Wachtendonker Läufer helfen Café „Mitmenschen“

Wachtendonk Die Gruppe „Mitmenschen“ kümmert sich um geflüchtete und asylsuchende Menschen in Wachtendonk. Jetzt bekam sie eine Spende.

In der Gruppe „Mitmenschen“ engagieren sich in Wachtendonk Ehrenamtliche für eine Willkommenskultur und ein menschliches Miteinander für geflüchtete und asylsuchende Menschen in Wachtendonk und Wankum. Jeden Mittwoch findet in der Jona-Kirche das Café „Mitmenschen“ statt. Und hier bekamen die Gäste jetzt Besuch von Peter Luyven, dem Vorsitzenden der Niersrunners, und Anika Tenhaef vom Orga-Team des Stadtlaufes. Sie kamen nicht mit leeren Händen, sondern überbrachten einen Betrag von 250 Euro.