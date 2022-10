Fußball-Landesliga : Sportfreunde Broekhuysen verpassen zweiten Saisonsieg

Sportfreunde-Torjäger Sven van Bühren vergab in der Nachspielzeit die große Chance zum Siegtreffer. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Straelen Beim 2:2 gegen die Spvgg. Sterkrade-Nord lässt der Aufsteiger große Chancen ungenutzt. Leon Peun verschießt in der Schlussphase einen Foulelfmeter.

Die Freude über das 2:2 (1:1) gegen die Spvgg. Sterkrade-Nord hielt sich nach dem Schlusspfiff beim Fußball-Landesligisten Sportfreunde Broekhuysen in argen Grenzen. Zu sehr trauerten Trainer Sebastian Clarke und seine Spieler den verpassten Möglichkeiten nach. In der Schlussphase war Saisonsieg Nummer zwei greifbar nahe. In der 88. Minute verschoss Leon Peun einen an Jannis Weyers verursachten Foulelfmeter. Er schickte den Sterkrader Torhüter zwar in die falsche Ecke, aber der Ball landete neben dem Tor. In der Nachspielzeit tauchte Torjäger Sven van Bühren mutterseelenallein im gegnerischen Strafraum auf, schoss aber den Keeper an. „Solche Chancen lässt sich Sven normalerweise nicht entgehen. Aber heute sollte es offenbar nicht sein“, sagte Clarke.

Allerdings war der Aufsteiger in der ersten Halbzeit auch mit einem schmeichelhaften 1:1 in die Kabine gegangen. In den ersten 30 Minuten wirkten die Sportfreunde unkonzentriert und hatten einige Male das Glück auf ihrer Seite. Die Gäste aus Oberhausen machten sofort Druck und verschafften sich schnell die ersten Gelegenheiten. Wassin Jabri traf nach zehn Minuten nur den Pfosten, Justin Theelen rettete wenig später nach einem gegnerischen Freistoß auf der Linie. Die fällige Führung fiel nach 32 Minuten, als Wassim Jabri aus 18 Metern abzog und traf. Die Gäste schalteten etwas zu früh einen Gang runter. Das sollte sich rächen. Christoph Els­paß nahm in der 40. Minute an der Strafraumgrenze Maß und erzielte den Ausgleich.

Bei der erneuten Führung der Gäste (56.) schaute die Broekhuysener Abwehr nur zu, als Tim Falkenreck aus der Drehung erfolgreich war. Fortan suchten die Sportfreunde den offenen Schlagabtausch. Der Mut zum Risiko wurde belohnt. Jan Teegelbeckers erzielte in der 78. Minute aus 20 Metern Distanz den Ausgleich. Damit ging es in eine spannende Schlussphase, denn nun wollten die Sportfreunde mehr. Aber auch Sterkrade hatte noch die eine oder andere Chance, den Deckel drauf zu machen. Klarer waren allerdings die Möglichkeiten für die Hausherren kurz vor dem Spielende. „Wir haben wohl unsere bisher schlechteste erste Halbzeit abgeliefert, sind aber nach und nach ins Spiel gekommen und haben am Ende den Sieg noch verschenkt“, sagte Trainer Sebastian Clarke.