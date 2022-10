Abgabe bis zum 15. November : Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ startet wieder

Geldern Im Tanzstudio 8counts von Janine Ingenpass können die fertig gepackten Kartons bis zum 15. November abgegeben werden. Wer mehr über die Aktion wissen möchte, kann sich auch das Video „Gewonnen um zu geben“ auf Youtube anschauen.

Einmal im Jahr ist Weihnachten . Für Janine Ingenpass vom Tanzstudio 8counts in Geldern ist Weihnachten das ganze Jahr. Das ganze Jahr über sammelt sie kleine Geschenke, die sie jetzt in einen Schuhkarton packt und auf die Reise schickt. Sie macht mit bei der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. 2017 war sie selbst vor Ort in Weißrussland, um bei der Verteilung der Geschenke dabei zu sein.

Immer wieder wird Janine Ingenpass gefragt, warum sie gerade dieses Projekt unterstützt. Lange überlegen muss sie nicht. Die Situation in den osteuropäischen Ländern, in die die gepackten Schuhkartons gehen, lasse sich mit der in Deutschland nicht vergleichen. Die Familie, die sie damals in Weißrussland besuchte, hatte kein fließendes Wasser zu Hause, keine eigene Toilette im Haus und keine Heizung. Auch das Gesundheitssystem sei ein ganz anderes. Immer wieder tauche auch die Frage auf, warum nicht gebrauchtes Spielzeug verschickt werden könne. Aus mindestens zwei Gründen geht das nicht. Das eine sind zollrechtliche Bestimmungen. Der andere, vielleicht viel wichtigere Grund, sei die Wertschätzung dem Kind gegenüber, so die Geldernerin.