Auf dem Weg zur „Fairen KITA“ : Gelderner Kitas wollen „fair“ werden

Geldern Am Beispiel der evangelischen Kita Vluyn informierten sich Tageseinrichtungen aus Geldern bei einem Vortrag in der VHS Gelderland über die Zertifizierung als „Faire KITA“.

Die Steuerungsgruppe der Fairtrade-Stadt Geldern freut sich, dass sich verschiedene Tageseinrichtungen aus dem Stadtgebiet eine Zertifizierung als „Faire KITA“ anstreben. In einer Gemeinschaftsveranstaltung der VHS Gelderland und der Fairtrade-Stadt Geldern konnten den Teilnehmerinnen Informationen zur Bildungsarbeit aus der Praxis für die Praxis am Beispiel der evangelischen Kita Vluyn vermittelt werden.

Die Leiterin der fairen Kita in Vluyn, Susanne Krämer-Warda, machte in ihrem Vortrag deutlich, dass auch Erwachsene durch die Arbeit mit den Kindern viel Neues erfahren könnten. Zum Beispiel, dass ein T-Shirt bei der Produktion um die halbe Welt reisen und 18.000 Kilometer zurücklegen muss, bis es im Laden zum Verkauf angeboten werden könnte.

Der Baumwollanbau in Burkina Faso, die Verarbeitung der Baumwolle zu Garn und Stoff in der Türkei, das Färben der Stoffe in China, das Nähen des T-Shirts in Bangladesch und der Transport nach Deutschland würden die Umwelt belasten. Nicht nur die langen Transportwege, auch der Wasserverbrauch von 16 vollen Badewannen, das entspricht etwa 2720 Liter Wasser für ein T-Shirt, würden die Umwelt zusätzlich belasten.