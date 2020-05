Erkrath : Wo wilde Orchideen am Wegesrand wachsen

Der Erkrather Hans Maier-Bode hat durch einen Zufall die Bekanntschaft mit wild wachsenden Orchideen im Kreis Mettmann gemacht. Sie sind seither sein liebstes Studienobjekt. Alle wildwachsenden Orchideen wachsen in der Erde, stehen strengstens unter Naturschutz und dürfen nicht ausgegraben oder gepflückt werden.

„Ich wohne in einem Haus mit zwei Dachterrassen“, erzählt er. Es ist schon viele Jahre her, als er die dort stehenden Blumenkübel in Augenschein nahm und hübsche Pflanzen entdeckte. „Ich habe meine Frau gefragt, was sie da gepflanzt hat.“ Es stellte sich heraus: Keiner der beiden hat die Blumenkübel bepflanzt.

„Bei uns in NRW hat sich diese Art mit einer anderen vermischt, der Fuchs-Fingerwurz. Die Vermischung dieser beiden Arten der gleichen Gattung ist so weit fortgeschritten, dass wir sie in NRW nicht mehr voneinander trennen können.“ Die Orchideen entwickeln also von sich aus Mischungen, sogenannte Hybride. „Die raffiniertesten sind in der Gattung Ophrys oder Ragwurzen“, erzählt Hans Maier-Bode. Das sind nämlich Sexualtäuschblumen: „Die Blüten imitieren Insekten.“ Es sind Insektenarten, bei denen die Männchen zwei Wochen vor den Weibchen schlüpfen und sich dann auf die Suche nach Partnerinnen machen. Das nutzen die Orchideen aus, locken die Insektenmännchen an und lassen sich von ihnen bestäuben. „Die Bienen-Ragwurz riecht nach einer Biene, sieht aus wie eine Biene und hat sogar einen Pelz wie eine Biene.“ Sie wird bis zu 50 Zentimeter hoch und wächst bevorzugt in Trocken- oder Magerwiesen. Ganz im Gegensatz zur Sumpf-Stendelwurz, die feuchten Boden bevorzugt. Sie kann bis zu 80 Zentimeter hoch werden. Es lohnt sich also, ab Mai die Augen beim Spaziergang durch die Natur offen zu halten. Vielleicht gibt es am Wegesrand eine der Kostbarkeiten zu entdecken.