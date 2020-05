Erkrath : Schüsse aus Schreckschusspistole lösen Polizeieinsatz aus

Ein 19-jähriger Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft am Klinkerweg hatte in deren Garten mehrmals in die Luft geschossen und dabei die Besucher einer benachbarten Kindertagesstätte verängstigt. Er wurde festgenommen und seine Waffe sichergestellt.

Erkrath (hup) Ein 19-Jähriger hat am Donnerstag am Klinkerweg mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Verletzt wurde niemand, der 19-Jährige wurde jedoch vorübergehend festgenommen. Gegen 14.40 Uhr hatte sich ein Erzieher aus einer Kindertageseinrichtung am Klinkerweg bei der Polizei gemeldet. Der Mann gab an, im Garten der benachbarten Asylunterkunft zwei Jugendliche dabei beobachtet zu haben, mit einer Pistole in die Luft geschossen zu haben. Zudem seien nun mehrere Kinder aus dem Kindergarten verängstigt. Kurz darauf trafen die alarmierten Polizeibeamten im Garten der Asylunterkunft auf zwei Jugendliche – dort stellten sie auch die Waffe sicher, bei der es sich um eine Schreckschusspistole handelte. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass sie einem 19-Jährigen Bewohner der Einrichtung gehörte. Der junge Mann räumte, damit in die Luft geschossen zu haben, schließlich sei es ja sein Garten und dies könne ihm niemand verbieten. Dies war in mehrerlei Hinsicht falsch: Da der 19-Jährige lediglich Bewohner der Unterkunft war, hätte er alleine zum Führen der Schreckschusspistole einen Kleinen Waffenschein benötigt, konnte diesen aber nicht vorweisen. Das Abfeuern der Waffe wäre aufgrund der Nähe zu den benachbarten Wohnungen und dem Kindergarten ohnehin nicht erlaubt gewesen.