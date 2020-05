Corona-Krise im Kreis Mettmann : Corona-Stelle am Krankenhaus ist geschlossen

Mettmann (arue) Mangels Fallzahlen hat das Gesundheitsamt des Kreises die Corona-Probeentnahmestelle am Evangelischen Krankenhaus (EVK) Mettmann geschlossen. Das bestätigt die Sprecherin des Kreises, Daniela Hitzemann, auf Nachfrage unserer Redaktion.

Grund sind die deutlich gesunkenen Verdachtszahlen: „Im Moment gibt es nur sehr wenige Tests“, sagt Hitzemann. Das liegt auch daran, dass die Saison für Erkältungskrankheiten langsam zu Ende gehe. Der aktuelle Bedarf an Tests lässt sich über die Corona-Drive-ins in Hilden und Ratingen decken. Sollte er wieder steigen, würden eher die Kapazitäten dieser Drive-ins erhöht, als die Probeentnahmestelle wieder in Betrieb genommen, glaubt Hitzemann. Der mobile Container am EVK – es war die erste Corona-Teststelle des Kreises überhaupt – gehört dem Roten Kreuz und kann abtransportiert werden.