Kultur und Freizeit : Freitag startet das Autokino an Henry-Ford II-Straße

Für Filmfans ein großes Event: Wülfrath bekommt ein Autokino. Foto: Wolfgang Harste/pfw

Wülfrath „Angry Birds“, „Eiskönigin“ und ein Tour-Mitschnitt der Band Die Toten Hosen laufen zum Auftakt. Außerdem sind Live-Events geplant. Vorbild für den Mettmanner Kino-Betreiber ist sein erster Standort in Erkrath, der bereits sehr gut läuft.

Aus gutem Grund sollten im Automobil jetzt akkurat die Frontscheibe gereinigt und die Batterie aufgeladen werden: Am Freitag, 15. Mai, läuft die erste Vorstellung im Autokino. Das entsteht an der Henry-Ford II-Straße 15. Und da ist freie Sicht im eigenen Pkw gefragt.

Der Parkplatz von Knorr-Bremse verwandelt sich in einen Freiluft-Kinosaal. Zunächst flattern die „Angry Birds“ über die Leinwand, anschließend ist die „Eiskönigin“ zu sehen und abends erhellt der Tour-Mitschnitt der Toten Hosen „Weil du nur einmal lebst ...“ das Dunkel. Unterstützt von Bürgermeisterin Claudia Panke und Wirtschaftsförderer Karsten Niemann eröffnet Weltspiegel-Kino-Betreiber Thomas Rüttgers nun den nächsten Standort. „Bis vor sechs Wochen gab es bundesweit zwei Autokinos. Nun sind es mehr als 80“, beschreibt er die positive Resonanz – die er selbst von seiner ersten Adresse in Erkrath kennt. Online buchen lassen sich nicht nur Tickets, sondern auch Popcorn und alles Drumherum, „das Publikum hat das Konzept angenommen“. Die Auslastung liegt bei 90 Prozent, „wir sind fast immer ausverkauft“.

Die Dependance Wülfrath wird nach dem Motto „größer, schöner und komfortabler“ aufgebaut, „wir legen noch eine Schippe drauf“, wie der Kino-Betreiber sagt. Die Leinwand misst knapp 60 Quadratmeter, ist damit etwa drei Mal so groß wie die Erkrather und ermöglicht ein fünf-mal-zwölf-Meter großes Bild. Weitere technische Details für Fachleute: Mehr als acht Millionen LED sorgen für eine 2,6-Pixel-Pitch-Auflösung – was eine Freude fürs Auge ist. „Wir kleckern nicht, wir klotzen“, beschreibt Rüttgers das Equipment, das er anmietet. Der Ton übrigens kommt per UKW-Frequenz ins Auto. Sollte das eigene Radio mal schlapp machen, gibt es ein Starterset vom Kinomann.

Drei Monate, also bis in den August, soll das Areal bespielt werden. Eine Bühne wird aufgebaut, denn der Fokus liegt zwar klar auf Filmkunst – auch mit aktuellen Werken – könnte aber auch für Events genutzt werden. Auch da geht der Blick nach Erkrath, wo Poetry Slams und Konzerte ebenso wie Gottesdienste veranstaltet werden. „Wir sind offen für Ideen“, heißt es ebenso über Feiern von Abschlussklassen an Schulen.

100 Fahrzeuge finden ihren Platz, das sind doppelt so viele wie in Erkrath. 20 Euro zahlen zwei Personen für ihre Karten pro Auto, jede weitere Person löst Karten für zwei Euro. Andere Standorte als Knorr-Bremse – der Betrieb wickelt an der Henry-Ford II-Straße bekanntermaßen ab – wurden, wie Bürgermeisterin Panke erinnert, geprüft, erwiesen sich aber nur als zweitbeste Lösungen. Als „Geschenk für Wülfrath“ und „Chance für unsere Stadt“ freut sie sich aufs bevorstehende Kino-Event.