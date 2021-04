Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zwei neue Todesfälle

Kreis Mettmann 129 Neuinfektionen registrierte das Kreisgesundheitsamt Mettmann am Donnerstag, 72 weniger als am Mittwoch und 70 weniger als vor einer Woche. Gemeldet werden aber auch zwei weitere Todesfälle.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 1805 Infizierte, 73 weniger als am Mittwoch. Davon leben in Erkrath 193 (-19; 11 Neuerkrankungen, 30 genesen), in Haan 86 (-5; 7 neu, 12 genesen), in Heiligenhaus 100 (-7; 10 neu, 17 genesen), in Hilden 124 (-4; 10 neu, 13 genesen), in Langenfeld 238 (+6; 22 neu, 16 genesen), in Mettmann 104 (-9; 5 neu, 13 genesen), in Monheim 183 (-10; 14 neu, 24 genesen), in Ratingen 405 (-14; 26 neu, 40 genesen), in Velbert 302 (-16; 19 neu, 35 genesen) und in Wülfrath 70 (+5; 5 neu).