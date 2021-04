Corona-Service in Mettmann, Erkrath und Wülfrath : Hier kann man sich kostenlos schnelltesten lassen

Corona-Service in Mettmann, Erkrath und Wülfrath

An der Heinrich-Hertz-Straße in Unterfeldhaus gibt es seit dieser Woche ein Drive-In-Testzentrum. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann/Erkrath/Wülfrath Einmal wöchentlich kann jeder in Mettmann, Erkrath und Wülfrath das Angebot gratis in Anspruch nehmen. Eine Übersicht der aktuellen Teststellen.

Dr. Philipp Spiegelhalder, Adlerstr. 1, mo, di, do 8-12 u. 15-17, fr 8-12, ohne T. täglich 8-8.30;

Dr. med. Jutta Guerraz , Mittelstr. 14-16, mo-fr 8-13.30, mo + do 16.30-18.30, mit Termin, Tel: 02104 803778;

MVZ am Krankenhaus Mettmann GmbH, Gartenstr. 2, nur mit Termin, Tel. 02104 25902, AB und Terminvereinbarung in den Sprechstunden mo-fr 8-12, mo 14-16, di 14-19.30, do 14-18.30;