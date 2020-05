Erkrath : Neue Pläne für den Tourismus im Tal

Caterina Klusemann hat an ihrem Café im Neandertal einen Automaten mit Getränken, Kuchen und Sandwiches aufgestellt. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Die Ausfälle sind derzeit enorm. Aber es gibt Ideen, um den von Corona ausgebremsten Betrieb sachte anzukurbeln. So wird im Café Neandertal Nr. 1 derzeit ein neues gastronomisches Konzept ausgearbeitet, das auf die Steinzeit Bezug nimmt – unter Beachtung aller Auflagen.

Gerade erst hatte Petra Hanten-Dang in eine Fotovoltaikanlage investiert und damit klimafreundlicheres Übernachten in ihrer Fabrikantenvilla möglich gemacht – dann brachen als Folge von Corona die Buchungen weg. Allein die abgesagten Großmessen und die damit fehlenden Messebesucher als Übernachtungsgäste schlagen bei ihr mit einem Verlust von 13.000 Euro zu Buche.

„Auch Wochenendgäste wegen Hochzeiten, runden Geburtstagen, Taufen und Kommunion fallen derzeit komplett weg und die Wandergruppen haben bereits bis in den Herbst hinein angesagt. Immerhin kommen jetzt wieder die ersten Geschäftsleute“, berichtet Petra Hanten-Dang. Sie spürt derzeit, wie abhängig sie davon ist, dass größere Feste gefeiert werden dürfen, Restaurants und Museen offen sind und auch das nahe gelegene Düsseldorf wieder zu Bummel und Altstadtbesuch lockt. Relativ kontaktloses Übernachten ist bei ihr allerdings Standard, mit Wasserkocher und Kaffeemaschine auf dem Zimmer, Frühstück aufs Zimmer, Schlüsselsafe am Haus und Kartenzahlung.

Neandertal No. 1 , Neandertal 1, Caterina Klusemann, Kontakt: www.neandertal1.com,

Weitere Corona-Tote in Erkrath

Corona aktuell : Weitere Corona-Tote in Erkrath

Unter dem Stichwort „Urlaub in der Heimat“ will Klusemann vereinzelte Tische in der zum Haus Neandertal 1 gehörenden Höhle, im Wintergarten und auf der Terrasse aufstellen – die aktuellen Corona-Lockerungen machen es möglich. Dazu werde derzeit eine Karte mit Paleo-Cocktails und Paleo-Tapas erarbeitet, die Eltern genießen können, während sie die Kinder auf dem neuen Steinzeit-Spielplatz amüsieren.