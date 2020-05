Corona-Zahlen vom Donnerstag : 128 Infizierte, 683 Genesene

Kreis Mettmann Die Zahl der Infektionen sinkt weiter. Für Donnerstag meldet das Kreisgesundheitsamt 128 Infizierte, neun weniger als am Mittwoch. Bisher sind 683 Personen als genesen registriert.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 128 Infizierte, davon in Erkrath 10, in Haan 6, in Heiligenhaus 4, in Hilden 15, in Langenfeld 10, in Mettmann 7, in Monheim 10, in Ratingen 19, in Velbert 35 und in Wülfrath 12. Verstorbene zählt der Kreis bislang insgesamt 62. 683 Personen gelten inzwischen als genesen. Es ist davon auszugehen, dass die Zahl der Infizierten nicht den tatsächlichen Sachstand widerspiegelt, da zahlreiche nicht getestete bzw. unentdeckte Infizierte eine schwer zu schätzende Dunkelziffer bilden.