Monatsprogramm des TSV : Wanderer ab 7. Januar unterwegs

Die Abteilung des TSV Hochdahl lädt dann zu einem Winterspaziergang ein.

(RP) Auch im neuen Jahr werden wieder die Wanderschuhe geschnürt: „Nach einer kurzen Feiertagspause gehen wir dann wieder los durch Feld und Flur“, informiert Uwe Schlegel vom TSV Hochdahl. Start ist am Dienstag, 7. Januar, mit einer Winter-Wanderung durch die Hildener und Ohligser Heide an über zirka zwölf Kilometer in dreieinhalb Stunden Wanderzeit. Eine Schlusseinkehr ist vorgesehen, zurück geht es dann mit dem Bus. Nähere Informationen gibt es bei der Wanderführerin unter Telefon 0211 / 252614. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Parkplatz des TSV-Zentrums Fritz-Hoppe-Haus.