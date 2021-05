Todesopfer und Verletzte : Zwei starke Erdbeben erschüttern China

Rettungskräfte in der Nähe eines beschädigten Gebäudes nach einem Erdbeben in Yangbi (China). Foto: dpa/-

Peking Wenige Stunden nacheinander hat in zwei Regionen Chinas die Erde gebebt. Die Behörden melden mindestens drei Tote und 27 Verletzte. Die Beben hatten eine Stärke von 7,3 beziehungsweise 6,1.

Zwei starke Erdbeben haben am Freitag den Westen Chinas erschüttert. Nach Behördenangaben starben drei Menschen durch einen Erdstoß der Stärke 6,1 in der südwestlichen Region Yunnan, mindestens 27 weitere Menschen wurden laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua verletzt. Wenige Stunden später wurde die dünn besiedelte Region Qinghai im Nordwesten des Landes von einem Beben der Stärke 7,3 erschüttert. Dort meldeten die Medien zunächst keine Opfer.

Das Beben ereignete sich am späten Freitag in einer Tiefe von 8 Kilometern und wurde laut der Daten des China Earthquake Networks Centers am Samstag von mehreren Nachbeben gefolgt. Der staatliche TV-Sender CCTV vermeldete, es habe in Folge dessen Erdrutsche gegeben, außerdem seien Straßen beschädigt worden. Strom-, Telefon- und Internetverbindungen funktionierten aber. Über Twitter erklärte die staatliche Zeitung "Global Times", dass in einer Stadt in der Provinz Yunnan, die etwa 24 Kilometer vom Epizentrum entfernt ist, der Notstand ausgerufen wurde und Rettungsmaßnahmen eingeleitet worden seien.