Erkrath : Jahresbilanz: Feuerwehr meldet größte Einsätze seit Jahrzehnten

Am 2. Juni dieses Jahres musste die Feuerwehr einen Großbrand an der Grundschule Sandheide löschen. Sie brannte fast vollständig nieder. Foto: dpa/Tim Oelbermann

(hup) Die AIarmierungszahlen sind 2019 zwar leicht gesunken, aber die Einsätze, die zu bewältigen waren, hatten es in sich: Mit den folgenreichen, vorsätzlich gelegten Großbränden an der GrundschuIe Sandheide und dem Kindergarten Lummerland, mehreren Gefahrguteinsätzen und zwei schweren Verkehrsunfällen, bei denen jeweils ein Mensch ums Leben kam, wird 2019 als das ereignisreichste Einsatzjahr der Feuerwehr Erkrath seit vielen Jahrzehnten in die Geschichte eingehen, meldet Sprecher Markus Steinacker.

Aber er hat auch Positives zu berichten, denn zur gIeichen Zeit im Jahr 2018 waren an der Kreuzstraße bereits die Fundamente des neuen Feuerwehrgerätehauses zu sehen. „Das ganze Jahr über durften wir die Baufortschritte wie Grundsteinlegung oder Richtfest begleiten und nun können wir schon durch das fast fertige Gebäude gehen“, freuen sich die Aktiven, auf deren Internetseite diese Fortschritte akribisch dokumentiert wurden und werden. Wenn alles weiterhin so gut funktioniere, werde der Löschzug AIt-Erkrath im Frühjahr 2020 in sein neues Domizil einziehen – „ein MeiIenstein in der Geschichte der Feuerwehr Erkrath und eine tolle Arbeit des Projektteams der Stadt “, lobt die Feuerwehr.

Der Neubau der Feuer- und Rettungswache am Clever Feld sei zwar noch in der Vorentwurfsplanung. AIs äußeres Zeichen der zukünftigen Bautätigkeit für die dringend benötigte moderne Feuer- und Rettungswache sei jedoch die Kreuzung der späteren Zufahrt zur Feuer- und Rettungswache an der Bergischen AlIee bereits fertiggestellt worden. Denn der Knotenpunkt Bergische Allee/Schimmelbuschstraße wird mit einer Stichstraße versehen wird, die zur neuen Feuerwache führen und über die zunächst auch der Baustellenverkehr abgewickelt wird.

Baubeginn soll Mitte 2021 sein. Dann soll auf dem Clever Feld, das dafür aus dem Landschaftsschutz entlassen wurde, für (letzter Stand) 32 Millionen Euro eine moderne Wache mit 9000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche (Nutzfläche plus Mauerwerk) entstehen. Wie die Stadtverwaltung betont, wird es kein Luxusobjekt, sondern ein nüchtern durchgeplanter, auf jahrzehntelange Nutzung ausgelegter Zweckbau. Der Planungsprozess für den Neubau läuft unter Federführung von Architekt und Feuerwehrfachplaner Markus Stark, der mit seinem Team bereits rund 100 Feuerwehrprojekte umgesetzt hat, so im Kreis Mettmann die Wachen in Langenfeld und Monheim.