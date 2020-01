Fortbildung : VHS schmust auch 2020 wieder mit dem Wolf

Das Programm fürs neue Semester liegt an den bekannten Verteilerstellen im Stadtgebiet aus. Ausgerechnet bei der politischen Bildung will die Stadt aber sparen. Die Politik protestiert.

Erkraths Volkshochschule hat für das erste Halbjahr 2020 eine Vielzahl an attraktiven Angeboten von Fachvorträgen über Sprachkurse bis hin zur Gesundheitsbildung organisiert. Das dazugehörige Programmheft liegt in den beiden Büchereien und Bürgerbüros, in der VHS-Geschäftsstelle im Bürgerhaus Hochdahl sowie in Apotheken, Banken und Sparkassen im Stadtgebiet aus. Start des neuen Semesters ist der 27. Januar.