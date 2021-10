Auf ins Grüne : Wanderer erkunden ihre Heimat und die Region

Das alte Flößwehr im Naturschutzgebiet Neandertal. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Erkrath Wanderfreunde nehmen den Tag, wie er kommt, und scheuen weder Wind noch Wetter. Das Wanderprogramm des TSV Hochdahl sieht für den Oktober noch vier Termine vor. Auch wer nicht Mitglied ist, kann sich anschließen.

(RP) Am Donnerstag, 14. Oktober, soll es in beschaulichem Tempo von Wuppertal-Cronenberg über Wahlert, Waldzentrum, Sambatrasse und Zimmerplatz nach Wuppertal-Küllenhahn gehen. Die Tour erstreckt sich über zirka zehn Kilometer in dreieinhalb Stunden Wanderzeit. Eine Schlusseinkehr ist vorgesehen. Der Wanderführer ist unter Telefon 02104 40739 erreichbar. Treffpunkt für alle, die mitlaufen wollen, ist um 8.30 Uhr Bahnhof Hochdahl.

Am Dienstag, 19. Oktober, soll es in Fahrgemeinschaften nach Gevelsberg im Ennepe-Ruhr-Kreis gehen. Die Teilnehmer wandern dort über die bewaldeten Höhen, vorbei an Wildschweinsuhle, Damwildgehege und Ausblicken aufs Ruhrgebiet. Der Ausflug umfasst zirka 15 Kilometer mit 350 Höhenmetern. Schlusseinkehr vorgesehen. Kontakt zum Wanderführer unter Telefon 02104 46818. Treffpunkt (mit Pkw) auf dem Parkplatz am Zentrum des TSV Hochdahl, Sedentaler Straße 107A.

Kreuz und quer durch den Düsseldorfer Hofgarten zum Rhein und zur Schlusseinkehr wird am Freitag, 22. Oktober, spaziert (rund sechs Kilometer). Die Wanderführerin gibt Auskunft unter Telefon 02104 47281. Treffpunkt ist um 9.20 Uhr am Bahnhof Hochdahl. Und noch einmal beschauliches Wandern zum Ende des Monats: Am Mittwoch, 27. Oktober, heißt das Thema „Alles Diepensiepen“. Die Teilnehmer wandern vom Bahnhof Hochdahl über Wisentgehege, Winkelsmühle, Bracken, Hufe und Neandertal zur Zwischeneinkehr. Danach geht es zurück zum Bahnhof Hochdahl. Am Ende stehen zirka elf Kilomter und dreieinhalb Stunden Wanderzeit auf dem Tacho. Kontakt zur Wanderführerin unter Telefon 02104 33755. Der Ausflug startet um 9 Uhr.