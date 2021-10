Hochdahl : Schule und Verein sind Bildungspartner

Josef Pinter von „Du-Ich-Wir“ hilft Schülerin Luisa (14) dabei, pandemiebedingte Wissenslücken zu schließen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Zurück zu den Wurzeln: Der Nachhilfeverein „Du-Ich-Wir“, den Ehemalige des Gymnasiums Hochdahl gegründet haben, unterstützt jetzt seine Nachfolger.

Von Susann Krüll

Anlass zur Freude gab es am Donnerstag vergangener Woche, als Ricarda Thöne und Inga Kunze vom Gymnasium Hochdahl Dominik Adolphy und Josef Pinter vom Verein „Du-Ich-Wir“ zum Unterzeichnen einer „Bildungspartnerschaft“ begrüßten. Diese startet nach den Herbstferien für Schüler der Klassenstufen 7 und 8 mit Pandemie-bedingte Lücken in den Hauptfächern Deutsch, Mathematik und Englisch.

Unterrichtet wird in der siebten Stunde in Kleingruppen von fünf bis acht Kindern. Denn sie sollen neben schulischen Problemen auch solche im sozialen Bereich ansprechen können, sagt Ricarda Thöne, kommissarische Leiterin des Gymnasiums an der Rankestraße. Daher die Kooperation mit externen Mentoren. Bei Lehrkräften aus dem Kollegium könnten Schüler Vorbehalte haben und Vertrauliches daher lieber für sich behalten, da sie nicht möchten, dass es bei ihren Lehrerinnen und Lehrern landet.

Info Geld vom Land gegen Antrag Die Bildungspartnerschaft wird aus öffentlichen Mitteln finanziert, die beim Land NRW beantragt und bis Ende des Jahres gewährt wurden. Den Antrag für die Verlängerung in das Jahr 2022 hat das Jugendamt als Projektpartner von städtischer Seite bereits gestellt.

Der Kontakt zum Verein „Du-Ich-Wir“ besteht bereits seit den Osterferien, als bei der von der Stadt finanziell unterstützten und vom Verein konzipierten „Lernkiste“ dessen Ehrenamtler Nachhilfe in den Hauptfächern erteilt hatten. Auch dies eine Maßnahme, um Corona-bedingte Defizite aufzuarbeiten. „Wir freuen uns sehr, dass wir uns mit der Bildungspartnerschaft für die enorme Unterstützung revanchieren können, die wir vom Gymnasium 2015 erhalten haben, als wir unseren Verein gegründeten,“ so Dominik Adolphy, Gründer und Vorsitzender.

Die Schule habe „unter ihren Oberstufen-Schülern kräftig dafür geworben, sich als Nachhilfelehrer bei uns zu engagieren. Einige, die dem Aufruf damals gefolgt sind, sind immer noch aktiv dabei, obwohl sie nun studieren, in einer Ausbildung sind oder schon arbeiten,“ berichtet Adolphy, der mit ehemaligen Mitschülerinnen und Mitschülern des Gymnasiums am Neandertal, an dem sie Abitur gemacht haben, die Idee verwirklichte, kostenlose Nachhilfe, vor allem Kindern und Jugendlichen mit Migrations- und Flüchtlingshintergrund, zu erteilen.

„Unser Pool an Mentoren zum Start der Bildungspartnerschaft hier an der Schule ist gut aufgestellt. Auf Dauer möchten wir aber unter den Q1- und Q2-Jahrgängen Jugendliche gewinnen, die unsere Ehrenamtler unterstützen,“ sagt Josef Pinter, der die Kooperation für den Verein verantwortet. In Inga Kunze hat er auf schulischer Seite eine Ansprechpartnerin, die ihn dabei unterstützt. Sie wird mit weiteren Mitstreitern aus dem Kollegium bei der Schülerschaft der vier 7. und der drei 8. Klassen für das Projekt werben.