Musik in Mettmann : Marktkonzert begeistert mit anheimelnden Tönen

Mettmann Beim fünften und damit vorletzten Marktkonzert in St. Lambertus trafen Orgel und Viola aufeinander. Ein Ohrenschmaus, für den es herzlichen Beifall gab.

Ein Präludium von Dietrich Buxtehude, ebenfalls in g-Moll, verlangte den beiden Musikern einiges an Technik ab, denn die Finger strapazierenden Koloraturen forderten heraus. Schon die erste Fuge gestaltete Dominik Lorenz sehr durchsichtig, so dass die einzelnen Stimmen gut erkennbar blieben. Dann erklang eine überraschende Wende mit ganz quirligen Tempi, um wiederum in einer zweiten Fuge den Kirchenraum mit imposanter Größe zu füllen.

Die junge Chilenin war schon immer von dem warmen Klang der Viola oder auch Bratsche genannt begeistert und hat ihre musikalische Ausbildung mit neun Jahren begonnen. Ihr Studium absolvierte sie mit Hilfe eines Stipendiums an der Robert-Schumann-Musikhochschule in Düsseldorf und studiert jetzt noch an der Folkwang-Musikhochschule Essen, um dort den Master zu erlangen. Auch Dominik Lorenz, gebürtig aus der Nähe von Aachen, hat in Düsseldorf studiert und seinen Master in den Fächern Orgel und Dirigieren bestanden. Seit zwei Jahren ist der Kirchenmusiker Kantor an St. Maximin in Wülfrath. Mit einer Sonate des Engländers William Flackton beschlossen die beiden Künstler das Programm. Im Adagio stellte die Viola ein liedhaftes Thema vor, das die Orgel übernahm und einzelne Motive von beiden Instrumenten variiert wurden.