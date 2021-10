Erkrath : Stadt muss 126 Bäume an Waldrändern fällen

Erkrath Im nächsten Ausschuss für Umwelt und Planung am 26. Oktober wird die Stadtverwaltung eine Liste mit Bäumen präsentieren, die aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht gefällt werden müssen.

(hup) Die Kontrolle im laufenden Jahr habe ergeben, dass 126 Bäume im Bereich der Waldränder betroffen sind. Die Kontrollbereiche sind 2021 in den Bereichen Wahnenmühle und Kalkofer Busch wegen zunehmender Besucherzahlen ausgeweitet worden. In Anbetracht der zusätzlich kontrollierten Wegestrecken (dort sind 38 kränkelnde Bäume erfasst worden) habe sich die Zahl der Bäume, die gefällt werden müssen, im Vergleich zum Vorjahr im 116 verringert. An 172 Bäumen müssten abgestorbene Äste entfernt und Pflegearbeiten zum Beispiel zum Erhalt des Lichteinfalls ausgeführt werden. „Insgesamt sind die Folgen der Trockenheit der Vorjahre sowie von Schädlings- und Pilzbefall weiterhin zu verzeichnen“, heißt es in der Vorlage der Verwaltung für den Ausschuss. Ein großes Problem ist zum Beispiel die für Baum und Mensch gleichermaßen gefährliche Rußrindenkrankheit bei Ahornbäumen. Im letzten Stadium dieser Pilzinfektion ist für Menschen Vorsicht geboten, denn die Sporen verteilen sich in der Luft und verursachen schwere Atemwegsprobleme. Die meisten Ahorne müssen im Zentrum (7) und im Bereich Kalkumer Feld (4) gefällt werden.