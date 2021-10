Mit 0,88 Promille in Wülfrath unterwegs : Polizei zieht Betrunkenen aus dem Verkehr

Mit 0,88 Promille in Wülfrath unterwegs

Die Polizei zog in Wülfrath einen Betrunkenen aus dem Verkehr. Er hatte nicht nur 0,88 Promille, war auch ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Foto: Jochen Tack

Wülfrath Bei einer Routinekontrolle fischten die Beamten einen Betrunkenen aus dem Straßenverkehr. Erst nannte er den Beamten falsche Personalien, dann leistete er massiven Widerstand gegen die Polizei. Jetzt wird gegen ihn wegen vier verschiedener Delikte ermittelt.

Wie die Polizei berichtet, fischten die Beamten am frühen Samstagmorgen einen 26-Jähriger gegen 3.30 Uhr in Wülfrath aus dem Straßenverkehr. Er war betrunken und ohne Fahrerlaubnis mit dem Auto unterwegs gewesen. Im Rahmen der Kontrolle gab der Mann zudem falsche Personalien an und leistete Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamen.