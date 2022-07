Hildener Straße in Hochdahl : Plauderstübchen und Kinoabend gegen Einsamkeit

Erkrath Die Johanniter-Begegnungsstätte startet wieder mit ihrem Programm für Jung und Alt. Erste Angebote sind das Plauderstübchen und ein gemeinsamer Kinoabend.

Nach vielen Corona-bedingten Einschränkungen soll die Begegnungsstätte Alt und Jung im Johanniter-Haus an der Hildener Straße endlich wieder ein wenig mit Leben gefüllt. Neben altbewährten Angeboten hat sich das Team zwei neuen Projekte vorgenommen. „Die Schließungszeit haben wir für eine umfassende Renovierung und Umgestaltung der Räumlichkeiten genutzt. So entstand das Plauderstübchen – ein weiterer gemütlicher Begegnungsraum, der zum geselligen Beisammensein einlädt“, berichtet Eva Flader, die Leiterin der Begegnungsstätte.

Jeweils Mittwochnachmittag und Freitagvormittag empfängt ein Team von ehrenamtlichen Helferinnen Gäste und versorgt sie mit Brötchen oder Kuchen. „Hier ist es so gemütlich – da schmeckt der Kuchen gleich doppelt so gut“, lobte eine Besucherin bei der jüngsten Plauderzeit. Ein weiteres neues Angebot ist das Kino am Sonntag. Mit Unterstützung Ehrenamtlicher wird an jedem vierten Sonntag im Monat in der Begegnungsstätte ein Überraschungsfilm gezeigt. Auch dieses Angebot hat bei den Besuchern und Besucherinnen ins Schwarze getroffen, wie die Aktiven berichten. Die große Resonanz zeige, dass die Ehrenamtlichen bei der Filmauswahl bisher ein gutes Händchen bewiesen haben.