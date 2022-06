Solidarität in Erkrath : Jugendmusikschule unterstützt Flüchtlingsarbeit der Diakonie

Solidarität in Erkrath

Jugendmusikschulleiter Guido Mallwitz (r.) überreichte den Erlös aus den Konzerteinnahmen an Elisa Amalfi (m.) und Nataliia Hodun (l.) von der NeanderDiakonie Erkrath. Foto: Stadt Erkrath

Erkrath Beim Konzert kamen 200 Euro zusammen. Das Geld soll geflüchteten Kindern und Erwachsenen aus der Ukraine einen schönen Tagesausflug ermöglichen.

Ein schöner Tagesausflug – dass ist das Ziel. Und dank der Spendenbereitschaft der Gäste beim diesjährigen Konzert der Jugendmusikschule in der Erkrather Stadthalle ist das auch möglich. Die Einrichtung bat die Besucher um eine Spende, die geflüchteten Kindern aus der Ukraine zugutekommen soll. Rund 200 Euro kamen dabei zusammen, die an die NeanderDiakonie Erkrath im Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann gingen.

Elisa Amalfi und Nataliia Hodun von der NeanderDiakonie freuten sich sehr über die zusätzliche Unterstützung. „Wir planen ergänzend zu unserem regelmäßigen Betreuungsangebot mit den geflüchteten Kindern und Eltern einen gemeinsamen Tagesausflug zu machen. Hierfür bietet der Erlös eine hervorragende Grundlage.“ Auch Jugendmusikschulleiter Guido Mallwitz zeigte sich erfreut und lobte das Ergebnis der spontanen Spendenaktion: „Die Bereitschaft der Musikschülerinnen und Musikschüler, den geflüchteten Menschen in Erkrath durch die Spendenaktion eine kleine Freude zu bereiten, war spontan und groß.“

Die Kindergruppe für geflüchtete ukrainische Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren trifft sich im Rahmen eines Brückenprojektes viermal pro Woche für zweieinhalb Stunden im Jugendcafé am Skaterpark in Hochdahl. Bis zu zehn Kinder werden dabei von einer deutschen und ukrainischen pädagogischen Fachkraft betreut. Der Ablauf ist dem in einer Kita ähnlich und legt den Fokus auf das Spielen und die Sprachförderung.