Einsatz in Erkrath : Polizei sucht Zeugen für Überfall

Erkrath Zwei Angreifer attackierten einen 20-Jährigen Erkrather. Als dieser mit seinem Auto flüchten wollte, beschädigte er dabei einen geparkten BMW.

(arue) Zwei alkoholisierte Männer griffen am Freitagabend (27. März) aus bisher ungeklärter Ursache einen 20-jährigen Erkrather auf einem Parkplatz an der Sedentaler Straße in Erkrath an. Der Erkrather versuchte, mit seinem Auto vor den Männern zu flüchten und verursachte hierbei einen Verkehrsunfall, indem er einen geparkten BMW beschädigte. Die Männer flüchteten, konnten jedoch im Nahbereich von der Polizei gestellt werden. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.