Wegen Corona : Kulturvilla sagt die laufende Spielzeit ab

Constanze Backes vor ihrer Bücherwand in der Kulturvilla Mettmann. Lesen bleibt für viele derzeit der einzige kulturelle Input. RP-archivfoto: Achim Blazy. Foto: Blazy, Achim (abz)

Mettmann Wer schon jetzt Abonnements für die nächste Spielzeit und Räume für Familien- und Firmenfeste bucht, hilft dabei, das Überleben der Einrichtung zu sichern.

Bei all den aktuellen Problemen, die auch vor Constanze Backes nicht Halt machen, ist sie doch selbst Künstlerin und sorgt sich um die vielen Kollegen, denen sie jetzt Corona-bedingt Absagen erteilen muss: Das gesamte Programm der Kulturvilla der laufenden Spielzeit findet nicht statt.

So will der Vorstand das Programm 2020 des ersten Halbjahres en bloc ins nächste Jahr verschieben und die Künstler können die Soforthilfemaßnahmen von GEMA und KSK in Anspruch nehmen. Aber die Kulturvilla, die ja keinerlei Subventionen erhält, erleidet natürlich auch andere Absagen ohne Ende – es finden keine Konfirmationen statt, keine runden Geburtstage werden gefeiert, keine Hochzeiten, das gesellschaftliche Leben ist eingefroren und die Buchungen sind auf null.