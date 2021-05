Ursache des Feuers unklar : Auto gerät am Xantener Westwall in Brand – Polizei sucht Zeugen

Auto gerät am Xantener Westwall in Brand – Polizei sucht Zeugen

Xanten In Xanten hat ein Auto gebrannt, das neben einem Haus abgestellt war. Die Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen auf das Gebäude übergriffen. Die Brandursache ist unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

In Xanten ist am Donnerstagabend ein geparktes Auto in Brand geraten. Die Ursache sei noch unklar, der Wagen sei deshalb sichergestellt worden, teilte die Polizei mit. Sie sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Der schwarze Mazda hatte an der Straße Westwall an einer Einfahrt direkt an der Mauer eines Wohnhauses geparkt. Sachdienliche Hinweise zum Brand nimmt die Polizei in Xanten unter Tel. 02801 71420 entgegen.