Innenstadt in Neuss : Grünflächenarbeiter mit Pfefferspray angegriffen

Neuss Erst soll ein Unbekannter versucht haben, eine Geldbörse aus dem Fahrzeug der Grünflächenarbeiter zu entwenden, dann kam es zu einer Auseinandersetzung. Die Arbeiter seien daraufhin mit Pfefferspray angegriffen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Donnerstag, gegen 13.45 Uhr, waren ein 50-Jähriger und sein 60-jähriger Kollege mit Grünflächenarbeiten am Markt in der Neusser Innenstadt beschäftigt, als ein unbekannter junger Mann versuchte, in dem Fahrzeug der beiden an einen Rucksack zu gelangen. Das teilt die Polizei mit. Der Tatverdächtige soll versucht haben, mit einer Geldbörse in der Hand vom Tatort zu fliehen, wurde jedoch von dem 50-Jährigen, der den Vorfall bemerkt hatte, aufgehalten und zum Fahrzeug zurück gebracht. Durch die lautstarke Auseinandersetzung kam auch der 60-Jährige hinzu, sowie zwei weitere unbekannte junge Männer, die dem Anschein nach den Tatverdächtigen kannten. Einer dieser beiden habe die Grünflächenarbeiter mit Pfefferspray besprüht. Das Trio entfernte sich anschließend in Richtung Markt / Promenadenplatz. Die beiden Arbeiter wurden leicht verletzt.