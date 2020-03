Entlastung für Fahrgäste aus Erkrath : Bahn verstärkt S8 mit zusätzlichen Fahrten der S68

Erkrath Das war nötig, nachdem aufgrund der Fahrplankürzungen die S8 überfüllt war. Die Grünen intervenierten auf Landesebene.

(arue) Die Erkrather Grünen teilen in einer Presseerklärung mit, dass die S-Bahnlinie 68 wieder ihren Betrieb aufgenommen hat. Dadurch sei der S-Bahntakt zu den Berufszeiten zwischen Düsseldorf und Wuppertal erheblich dichter geworden. Die S 68 verstärke den Betrieb der S 8 nun wieder werktags mit Fahrten ab 6.24, 6.44, 7.24, 7.44 und 8.24 Uhr ab Hochdahl-Millrath in Richtung Düsseldorf und am Nachmittag von Düsseldorf Hbf. über Erkrath, Hochdahl und Millrath in Richtung Wuppertal-Vohwinkel mit Fahrten um 16.21, 17.01 und 17.21 Uhr.