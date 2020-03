Telefondienste im Kreis Mettmann : Corona – hier hören Menschen zu

Caritas und der Sozialpsychiatrische Dienst sind auch in Zeiten von Corona telefonisch zu erreichen. Foto: dpa/Angelika Warmuth

Mettmann (arue) Wenn das seelische Gleichgewicht in der Corona-Krise in Schieflage gerät, sind Beratungsdienste für Betroffene da. So informiert die Caritas auf ihrer Homepage www.caritas-mettmann.de über ihre Online-Angebote von Sucht- und Wohnungslosenhilfe, Schuldner- und allgemeiner Sozialberatung sowie Täterberatung bei häuslicher Gewalt, die auch telefonisch in Anspruch genommen werden können.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auch der Sozialpsychiatrische Dienst für Mettmann und Erkrath hat unter Telefon 02104 992310 ein offenes Ohr. Für die Wülfrather ist dieser Dienst unter 02051 6054400 zu erreichen.

(arue)