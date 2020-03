Ponyhof in Düsseldorf-Unterbach : Senioren-Pferde wegen Corona in Not

Senioren-Pferde wegen Corona in Not

Ponyhof in Düsseldorf-Unterbach

Der Verein kümmert sich in Unterbach zurzeit um 15 Tiere. Foto: Nicole Marschall

Düsseldorf Die Corona-Pandemie hat die Situation auf Gut Rodeberg in Düsseldorf-Unterbach weiter verschärft: Um den Senioren-Pferden weiter ein Heim bieten zu können, ist der Verein „Seniorenpferde aktiv mit Kindern“ dringend auf Hilfen angewiesen.

Sieben der 15 Tiere sind bereits so alt, dass sie im Reitbetrieb und bei Reittherapien nicht mehr eingesetzt werden können. Und auch die anderen sind nur noch wenige Stunden „arbeitsfähig“.

76-Jähriger mit Vorerkrankung stirbt an Folgen von Covid-19

Erstes Corona-Opfer in Hilden

Erstes Corona-Opfer in Hilden : 76-Jähriger mit Vorerkrankung stirbt an Folgen von Covid-19

Paare in Mettmann müssen umplanen

Paare in Mettmann müssen umplanen : Corona durchkreuzt Hochzeitspläne

Bestürzung über zwölf Corona-Tote in Wolfsburger Pflegeheim

Tragödie in Niedersachsen

Tragödie in Niedersachsen : Bestürzung über zwölf Corona-Tote in Wolfsburger Pflegeheim

Corona-Patienten aus Frankreich und Italien sind in NRW gelandet

Hilfsaktionen mit Militär-Maschinen : Corona-Patienten aus Frankreich und Italien sind in NRW gelandet

Katze in Belgien positiv auf Coronavirus getestet

Seltene Übertragungen auf Tiere : Katze in Belgien positiv auf Coronavirus getestet

„Viele Tiere werden als nutz- und wertlos abgestempelt und abgeschoben, wenn sie dem Menschen keinen ‚Ertrag‘ mehr bringen. Auch alte Pferden und Ponys, die nur noch wenige Stunden im Reitunterricht eingesetzt werden können, ‚verschwinden‘ in den meisten Reitschulen irgendwann“, sagt Pache, die den Vorsitz des inzwischen im Vereinsregister eingetragenen und als gemeinnützig anerkannten Vereins übernommen hat: „Wir haben nach einer Lösung gesucht, die denjenigen Pferden, die sich aufgrund ihres Alters oder körperlicher Beschwerden ihren Lebensunterhalt nicht mehr selber verdienen können, einen gesicherten Ruhestand in ihrer gewohnten Herde ermöglicht.“

Die ohnehin mageren Einnahmen sind damit auf Null gesunken, der Futternotstand so drastisch wie nie zuvor. „Wir haben schon die ersten Kündigungen von den Eltern unserer Reitkinder erhalten, da die Leute jetzt selbst in einer Notsituation sind“, sagt Christina Helm, Inhaberin von Gut Rodeberg. Auch die tägliche Versorgung der Pferde ist durch das Corona-Virus erschwert. „Wir können nur eine Notversorgung nach Vorschrift machen“, so Helm.