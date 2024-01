Karnevalssause in Düsseldorf-Unterbach Zentnerweise Frohsinn und ein Kandidat fürs nächste Prinzenamt

Die Feier-Wut war derart groß, dass Geschäftsführer Daniel Hein und Hallenwirt Sascha Ernstberger sogar noch schnell die „strategische Reserve“ anzapfen mussten, um sicherzustellen, dass niemand durstig blieb. Eine weitere Attraktion waren die traditionellen Darbietungen der Exprinzen und Exprinzessinnen, die mit ihrem Auftritt „Regenbogen Zirkuswelt“ und dem Schneewalzer – bei dem sich das Prinzenpaar vor 45Jahren kennengelernt hat – das Publikum in ihre faszinierende Welt entführten. Besonders an diesem Auftritt war, dass sich Tobias Schlusche – der einzige in der Truppe, der noch nie Prinz in Unterbach – durch seine schiere Präsenz still für die nächste Session um das Amt bewarb, wie Präsident Philipp Simon anmerkte.