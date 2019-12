Engagement in Düsseldorf : So engagiert sich Düsseldorf für die Umwelt

Unterbach Die Stadt hat Initiativen und Einzelpersonen mit dem Umweltpreis ausgezeichnet. Sieger ist die ökologische Siedlung in Unterbach.

Fast zeitgleich zur Verleihung des Umweltpreises der Landeshauptstadt Düsseldorf tagt in Madrid die UN-Klimakonferenz. „Fridays for Future“-Klimaschutzikone Greta Thunberg setzt, nach ihrer Überfahrt aus den USA mit dem Segelschiff, in Lissabon ihren Fuß auf europäischen Boden, um nach Madrid weiterzureisen. Und das Europaparlament hat vor wenigen Tagen den „Klimanotstand“ für den alten Kontinent ausgerufen. Der Umweltpreis Düsseldorf wird von der Stadt jedes Jahr im Dezember verliehen. Dass die anderen Klimaschutzaktivitäten sozusagen parallel stattfinden, ist Zufall. Aber es zeigt auch, dass vielerorts die Zeichen der Zeit erkannt worden sind.

„Man muss schon sehr hartherzig sein, wenn einen der Klimawandel nicht bewegt. Jeder, der einigermaßen bereit ist, Tatsachen zur Kenntnis zu nehmen, wird erkennen, dass es höchste Zeit ist, zu handeln“, meint Oberbürgermeister Thomas Geisel. „Deutliche Zeichen für einen Klimawandel sind mittlerweile nicht mehr von der Hand zu weisen. Wetterextreme wie Stürme, Starkregen und Trockenheit haben uns auch in Düsseldorf in den vergangenen Jahren immer öfter zu schaffen gemacht. Glücklicherweise erkennen das immer mehr Menschen und engagieren sich, um drastischere Klimaveränderungen abzuwenden. Ich appelliere an alle: Die Zeit drängt – lassen Sie nicht nach!“

Info Die Umweltpreisträger aus Düsseldorf 1. Preis Die ökologische Siedlung Unterbach: Bereits 1989 unter dem Leitaspekt einer umfassend ökologisch orientierten Bauweise fertiggestellt, wird kontinuierlich nach ökologischen Maßstäben weiter optimiert. 2. Preis Franz-Jürgens-Berufskolleg: Seit vielen Jahren arbeitet die Schule im Stadtteil Bilk an praktischen Lösungen für Probleme armer Länder im globalen Süden. Es geht darum, den Feuerholzbedarf zu reduzieren oder Ersatzbrennstoffe zum Schutz des Waldes zu generieren. Es gibt Ideen zu sparsamen Kochermodellen, Heizbriketts aus Gräsern, gepressten Pellets oder zum nachhaltigen Tourismus. Außerdem denken die Schüler an PET-Flaschen, die für den Hausbau genutzt werden können oder an Wasseraufbereitung. 3. Preis Blockblocks Rhein Cleanup, Die Initiative engagiert sich gegen die Vermüllung im und am Rhein und führt dazu Müllsammelaktionen durch. Dadurch wird der vorherrschende ressourcenintensive Lebensstil bewusst gemacht. Weitere Preisträger Jeanette Müsch, die Kindertagesstätte Arche, Kindertagesstätte Sonnengarten des Deutschen Roten Kreuzes, das katholische Montessori-Kinderhaus Heilige Familie, GfA Elektromaten, L‘Oréal Deutschland, Die Stadtbäckerei Westerhorstmann, Vodafone, Fridays for Future

Relativ früh gab es im Düsseldorfer Rathaus bereits ein Bewusstsein für die Umwelt, denn der Umweltpreis wird seit 1979 verliehen. Und doch wächst der Druck immer weiter. „Wir sprechen nicht mehr über die Klimaneutralität Düsseldorfs 2050, sondern 2035“, so Geisel. „Die Frist ist so nah, dass man sofort tätig werden muss. Wir stehen ganz schön unter Druck, die Sache bis 2035 hinzukriegen. Manchmal gehört auch politischer Mut dazu“, betont Geisel.