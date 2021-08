Qualität und Schadstoffe : Verein untersucht wieder Brunnenwasser in Kalkar

Hans Josef Beutler untersucht eine Brunnenwasserprobe. Foto: Anja Roth

Kalkar Die gemeinnützige Organisation VSR-Gewässerschutz bietet am Dienstag, 31. August, auf dem Marktplatz in Kalkar eine Untersuchung des eigenen Brunnenwassers an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Wasserproben können von 10 bis 12 Uhr am Labormobil bei Chemietechniker Hans Josef Beutler und Dipl.-Ing. Andreas Stumpf abgegeben werden. Eine Grunduntersuchung auf den Nitrat-, Säure- und Salzgehalt wird gegen eine Kostenbeteiligung von zwölf Euro angeboten. Diese Untersuchung wird bereits vor Ort durchgeführt, so dass die Bürger ihre Ergebnisse schon gegen Ende der Aktion abholen können.

Durch die Einhaltung der Corona-Maßnahmen ist auch dieses Jahr wieder eine ausführliche Beratung am Informationsstand möglich. Für einen Aufpreis werden die Wasserproben auf weitere Parameter und Bakterien untersucht. Das Team vom VSR-Gewässerschutz erstellt nach dieser Analyse ein ausführliches Gutachten, das dann nach zwei bis drei Wochen mit der Post zugesendet wird. „Es ist wichtig, dass jeder Brunnenbesitzer weiß, wofür er das Wasser bedenkenlos nutzen kann und wegen welcher Belastungen es zu Einschränkungen kommt“, sagt Susanne Bareiß-Gülzow, Vorsitzende im VSR-Gewässerschutz.