Quarantäne, Isolation oder Tests : Was passiert bei einem Corona-Fall in der Schulklasse?

Damit nicht mehr ganze Klassen leer bleiben müssen, wurden die Quarantäneregeln in Schulklassen zum neuen Schuljahr in NRW verändert. Foto: dpa/Bernd Thissen

Düsseldorf Das neue Schuljahr in NRW hat begonnen, die Inzidenzen steigen. Kommt es in einer Klasse zu einem Corona-Fall, muss gehandelt werden. Doch was passiert dann genau?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Stiko empfiehlt nun auch Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren die Corona-Schutzimpfung. Doch noch sind viele Schüler nicht geimpft oder sind zu jung dafür. Mit dem neuen Schuljahr kehren sie trotzdem zurück in ihre Klassen. Damit im Falle eines positiven Tests in der Klasse keine Unklarheiten herrschen, haben sich das Gesundheitsministerium und das Schulministerium in NRW auf Regeln dazu geeinigt.

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann erklärt: „Wir wissen: Kinder infizieren sich im Gegensatz zu Erwachsenen seltener mit dem Coronavirus und bleiben in der Regel von einem schweren Verlauf verschont. Sofern sie überhaupt Symptome zeigen, dann in der Regel eher harmlose. Wenn es doch mal einen Coronafall in einer Klasse geben sollte, schaffen wir mit diesem einheitlichen Vorgehen Klarheit im Umgang mit Risikokontakten.“

Regeln in der Schule

Die Pandemie hat auch in diesem Schuljahr Auswirkungen auf den Schulbetrieb. Bereits Ende Juni verkündete Schulministerin Yvonne Gebauer, dass das Schuljahr 2021/22 in voller Präsenz starten wird. Beibehalten werden aber Hygienemaßnahmen, auch die grundsätzliche Maskenpflicht - auch am Sitzplatz - bleibt bestehen. Im Außenbereich, also zum Beispiel auf dem Pausenhof, darf die Maske aber abgenommen werden. Außerdem wird zweimal pro Woche getestet, an Grund- und Förderschulen mit Lollitests, an weiterführenden Schulen mit Antigen-Selbsttests. Für nachweislich Geimpfte entfällt die Testpflicht.

Corona-Fall in der Klasse

Wird eine Person aus dem Klassenverband positiv auf das Coronavirus getestet, muss nicht mehr die ganze Klasse in Quarantäne. Nur noch die direkten Sitznachbarn der infizierten Person (davor, dahinter, rechts und links) sowie die Lehrkräfte und weiteres Schulpersonal, die in engem Kontakt standen, gelten ab sofort noch als „enge Kontaktpersonen“. Das zuständige Gesundheitsamt kann den Kreis der Personen aber erweitern, wenn Abstandsregeln nicht eingehalten wurden.

Diese Personen haben sich dann auf Anordnung in eine 14-tägige Quarantäne zu begeben. Sind diese Personen aber vollständig geimpft und ohne Symptome, sind sie grundsätzlich von Quarantäneregelungen ausgenommen, soweit die entsprechenden aktuellen Empfehlungen des RKI dies vorsehen. Wer in Quarantäne geschickt wurde, kann sich auch mittels eines PCR-Tests freitesten: Bleibt dieser negativ, kann auf die Quarantäne verzichtet werden.

Impfungen