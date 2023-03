Verlosung mit der Sparkasse „Heimat blüht auf“ will Gärten verschönern

„Heimat blüht auf“ hatte sich während der Corona-Pandemie in Hetzerath gegründet und ist seitdem stetig gewachsen. Mittlerweile setzt der Verein auch Projekte für buntere und nachhaltigere Dörfer um. Etwa mit einer Initiative, die für weniger Schottergärten in der Umgebung sorgen soll. Im September hatte der Verein in Berlin den zweiten Platz beim bundesweiten Pflanzwettbewerb der Stiftung Mensch und Umwelt gewonnen. Im Januar hatte der Verein Experten der umliegenden Kommunen Wegberg, Hückelhoven und Erkelenz sowie aus der evangelischen Kirchengemeinde Lövenich eingeladen, um Kontakte zu knüpfen, und über die Möglichkeiten neuer Projekte zu sprechen. Auch Experten der Landwirtschaftskammer und Gartenbauer waren dabei.