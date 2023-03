„Earth Hour“ in Erkelenz Lampen aus für das Klima

Es ist zwar viel mehr ein Zeichen als ein tatsächlicher Beitrag, aber auch die Stadt Erkelenz will am kommenden Samstag, 25. März, an der „Earth Hour“ teilnehmen und auf den Klimaschutz aufmerksam machen. An diesem Abend wird dann zwischen 20.30 und 21.30 Uhr die Straßenbeleuchtung im gesamten Erkelenzer Stadtgebiet ausgeschaltet. Auch alle städtischen Gebäude bleiben in dieser Zeit dunkel. „Bürgerschaft und Unternehmen sind zum Mitmachen aufgefordert“, teilt die Stadtverwaltung mit.