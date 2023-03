Durch Erkelenzer Innenstadt Täter flüchten vor Polizei

Auch in Hückelhoven ist am Mittwoch ein Täter geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, fiel einem Mitarbeiter eines Bekleidungsgeschäfts am Landabsatz gegen 16.45 Uhr ein Ladendieb auf. Als er den Mann beim Verlassen des Geschäfts aufforderte, stehen zu bleiben, flüchtete der Unbekannte. Der Mitarbeiter rannte hinterher und stellte den Mann auf dem Parkplatz. Der Dieb übergab einen Rucksack, in dem sich Diebesgut befand, riss sich aber los, schubste den Mitarbeiter und flüchtete in Richtung Sophiastraße. Der Mann war 25 bis 30 Jahre alt, hatte kurze, dunkelblonde Haare, trug eine graue Jogginghose, dunkle Schuhe und eine schwarze Jacke. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 02452 9200 zu melden.