Umweltschützer schreiben an Dezernentin Stadt soll künftig mehr sanieren statt abreißen

Es gibt keine Gebäude in der Stadt Krefeld, bei dem die Thematik Graue Energie mehr diskutiert wird, als beim in die Jahre gekommenen Seidenweberhaus am Theaterplatz. Eine politische Mehrheit hat den Abriss beschlossen und möchte stattdessen ein neues Technisches Rathaus an gleicher Stelle sowie im Mies-van-der-Rohe-Campus eine neue Veranstaltungshalle am Kesselhaus errichten.