Neubau geplant Gerderath bekommt eine Förderschule

Erkelenz · Der Bedarf an Förderschulplätzen in der Region ist enorm und wird weiter wachsen. Der Kreis Heinsberg baut am Weidbruchsweg in Gerderath daher eine neue Schule. Was genau geplant ist.

17.03.2023, 05:10 Uhr

Auf diesem Feldstück in Gerderath am Weidbruchsweg soll die neue Förderschule gebaut werden. Foto: Ruth Klapproth

Zwölf Jahre nach dem Aus der Gerderather Hauptschule bekommt der größte Erkelenzer Ortsteil wieder einen zweiten Schulstandort. Der Kreis Heinsberg plant den Bau einer Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen und Sprache (kurz: LES). Das Grundstück, auf dem die Schule entstehen soll, hatte der Kreis nach einem Beschluss des Kreistags bereits erworben.